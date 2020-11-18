  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi
Aktüel

ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:35:42 -
ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi

ANKARA (AA) - ABD, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına yeniden izin verdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, 20 aydır süren detaylı inceleme ve teknik düzeltmeler üzerine, Mart 2019'da durdurulan uçuşların yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Açıklamada, FAA Başkanı Stephen Dickson'ın uçuş yasağını kaldıran talimatı imzaladığı, kararın dünyadaki diğer sivil havacılık kurumlarıyla iş birliyle alındığı belirtildi.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı
Gündem

İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı

Bugüne kadar sosyal medya hesabından tek bir beğeni yapmayan komedyen Cem Yılmaz, ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosuna..
Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...
Dünya

Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Tokarev, yakın zamanda Türkiye'deki projelerde yer alabileceklerini söyledi.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay