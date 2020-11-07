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Aktüel ABD başkanlığına seçilen Joe Biden: "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum."
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden: "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum."

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:16:03 -
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden: "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum."
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