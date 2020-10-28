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Aktüel ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı
Aktüel

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:21:17 -
ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, oyunu erken kullandı.

Biden da 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi rakibi ABD Başkanı Donald Trump gibi erken oy verdi.

Biden ve eşi Jill Biden, oylarını ikamet adreslerinin bulunduğu Deleware eyaletinde kullandı.

Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida'da kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başladı. Şu ana kadar 71 milyondan fazla kişi postayla ya da sandık başına giderek oy kullandı.

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