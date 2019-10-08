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ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması! Erdoğan ve F-35 detayları dikkat çekti

ABD Başkanı Trump az önce yaptığı açıklamasında "Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olacak" ifadelerini kullandı.

08 Ekim 2019 Salı 15:36
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması! Erdoğan ve F-35 detayları dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

F-35 açıklaması

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan açıklaması

Donald Trump, ricası üzerine ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine sağ salim geri döndüğünü belirterek, "Aynı zamanda hatırlayın, daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. O (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:36
  1. Donald Trump
  2. Türkiye

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş7 dk önce
    Sarı .... tutarsız konuşuyor bir böyle bir böyle
  • SüleymanSüleyman16 dk önce
    Tam.Oh nihayet fratın doğusuna operasyon başladı diye sevinirken yine yeni bir oyalama ile karşı karşıyayız desene
  • Hamdi İslamHamdi İslam27 dk önce
    Bizimkini hep ayağına çağırıyor, malesef bizimkilerde devamlı gidiyor sahi bu herif hiç nezaket ziyaretinde dahi bulundu mu bizim ülkemize?

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