ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a şok eden tehdit: Durumu takip ediyorum... Kararı dünyaya ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın 48 saat içerisinde ikisi Amerikalı olan ölü rehineleri teslim etmemesi durumunda tehdit niteliğinde ifadeler kullanarak şunları söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da çok güçlü bir barış var ve bunun kalıcı olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum. Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızla geri vermek zorunda kalacak. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bu durumu çok yakından takip ediyorum."

ABD Başkanı Trump: Hamas, ölen rehinelerin (ikisi Amerikalı olmak üzere) cesetlerini hızlı bir şekilde geri vermeye başlamalı, aksi takdirde bu büyük barış'ın içinde yer alan diğer ülkeler harekete geçecek. Bazı cesetlere ulaşmak zor, ancak bazılarını şu anda geri verebilirler ve nedense bunu yapmıyorlar.

Belki bu, silahsızlanma süreçleriyle ilgilidir. Ancak ben "her iki taraf da adil biçimde muamele görecek" dediğimde, bu sadece yükümlülüklerine uymaları durumunda geçerlidir.

Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bu durumu çok yakından takip ediyorum."