0553 313 94 23

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 07:55
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduğunu belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ "hilafetini" yüzde yüz yendiklerini belirterek, "Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

Trump, "Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" görüşünü paylaştı.

"Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz." dedi. 

Trump Minnesota eyaletinde yapacağı miting öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Trump, "Suriye'de şu anda askerimiz yok. Biz orada kazandık ve DEAŞ'ı yendik. Orada hiç askerimiz yok. En son isteyeceğim şey binlerce askeri tekrar oraya (Suriye'ye) götürüp, yine kazanmak." ifadesini kullandı. 

Daha önce zaten Suriye'de ABD'nin kazandığını vurgulayan Trump, "Diğer bir seçenek de Türkiye'ye karşı güçlü finansal adımlar atmak." değerlendirmesinde bulundu. 

Kürtler ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz." görüşünü paylaştı. 

"Türkiye, benim nerede durduğumu biliyor. Bölgeyi terk ettik ve Amerikalıların bizim tekrar bu bölgeye ordumuzla döndüğümüz görmek isteyeceklerini düşünmüyorum." görüşünü paylaşan Trump, gerekmesi durumunda Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:55
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. suriye
  3. Türkiye
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da feci kaza: Yaralılar var
    1. Manisa'da feci kaza: Yaralılar var
    2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    3. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat..
    4. Didim'de yurt dışına kaçmaya çalışan..
    5. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan..
    6. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni..
    7. Barış Pınarı Harekatına karşı..
    8. Başkentte otomobil servis aracıyla..
    9. Büyük günahlar neler? Allah katında en..
    10. PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık..
    11. Filistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı..
    12. İşte Trump'ın Barış Pınarı Harekatı..
    13. Ruslar'dan ABD'li Senatör Lindsey..
    14. Sudan'da OHAL 3 ay daha uzatıldı
    15. Macaristan'dan Barış Pınarı..
    16. Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit
    17. ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik..
    18. Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı..
    19. Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem..
    20. Milley ile Güler telefonda Suriye..
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...
    Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!