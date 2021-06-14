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Dünya ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya mesaj
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'ya "ABD yanınızdadır." mesajını gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:15:00 -
ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya mesaj

Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.

Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi.

Biden, "NATO ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.

Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesinin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu vurgulayan Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Avrupa için devreye girdiğini hatırlattı.

Biden, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." ifadesini kullandı.

Joe Biden, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'e katıldığını sözlerine ekledi.

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Yorumlar

memleketim

avrupa kendine yeter abd de bağlqama yapıyor
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