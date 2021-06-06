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Dünya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 23:48:00 -
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca zorunlu iniş yaptı.

Harris, Guatemala'ya resmi ziyarette bulunmak üzere yerel saatle 14.30'da Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

Uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle üsse zorunlu iniş yaptı.

Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini belirtti.

Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." diye konuştu.

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