ABD basını Türkiye'nin elindeki en büyük kozu açıkladı! Beyaz Saray endişeli

Bugün gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi, Rusya'yı da gündeme taşıyan önemli yorumlar Batı basınına yansımaya devam ediyor. New York Times (NYT), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Brüksel'de yapacağı görüşmeyi mercek altına aldı.

New York Times'ta yer alan analizde Türkiye'nin elinde bazı kozlar bulunduğunu ve ABD'nin öteye gitmesi halinde Ankara'nın Rus yapımı beşinci nesil savaş uçaklarını alabileceği belirtildi. Türkiye'nin savaş uçağı alma noktasında ABD tarafında yoğun endişeler olduğu kaydedildi.

NYT'nin analizinde, Ankara'daki iktidarın kozları olduğu yorumuna yer verildi:

"Erdoğan'ın bazı önemli kozları var. Türkiye'nin NATO'daki varlığı, milyonlarca mülteci için geçiş istasyonu rolü ve Afganistan'daki askeri varlığı, Erdoğan'a Batı karşısında gerçek bir tesir gücü sağlıyor.

Dolayısıyla, Biden'ın demokrasiler arasında güçlendirilmiş bir ittifak vizyonu ile çatışma anlamına gelse bile, Erdoğan'ın otoriterliğe kayışını, Putin'le derinleşen ilişkisini ve Rus yapımı gelişmiş S-400 hava sistemlerini alma kararını tersine çevirmesi pek muhtemel değil.

Çok fazla baskı yapılırsa, beşinci nesil savaş uçaklarına ciddi ihtiyaç duyan Erdoğan'ın Rus yapımı Sukhoileri bile alabileceğine dair endişeler var. Aynı zamanda, Türk-Amerikan ortak kontrolü altında bulunan İncirlik Hava Üssü'ndeki yaklaşık 50 Amerikan nükleer bombası hakkında da endişeler söz konusu. Erdoğan geçmişte birkaç kez, Amerikalıları buradan çıkarma tehdidinde bulundu.