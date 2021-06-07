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Dünya ABD ayar vermeye mi çalışıyor? Dikkat çeken "Libya" açıklaması
Dünya

ABD ayar vermeye mi çalışıyor? Dikkat çeken "Libya" açıklaması

ABD, Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde bir güvenlik noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, Libya'da istikrarı ve birliği bozmaya kararlı güçlerin olduğunu bildirdi. Öte yandan saldırıyı ABD'nin kurduğu terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 16:37:00 - 2021-06-07 16:48:47
ABD ayar vermeye mi çalışıyor? Dikkat çeken "Libya" açıklaması

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen ve 2 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırının "şiddetle kınandığı" belirtildi.

Ölümcül patlamayla ilgili ayrıntıların beklenildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırı ile birlikte Libya'da istikrarı ve birliği bozmaya kararlı güçlerin olduğunu hatırladık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralıkta seçimlerin yapılması, ülkenin kurumlarının birleştirilmesi, terörle mücadele edilmesi ve ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması için çalışmak dahil Libya için daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye kararlı olanların yanında olacağız."

Sebha Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir güvenlik noktasına dün bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, Cinayet Büro Amirliği görevlilerinden Yüzbaşı El-Abbas Ali Mesud ve Yüzbaşı İbrahim Abdunnebi el-Heyali hayatını kaybetmiş, biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı ABD'nin kurduğu iddia edilen terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Yorumlar

67

sizene işgal ettiğiniz libyanın geleceği defolun gidin libyaean yeter bırakın libyaya yalakalık yalanlarını
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