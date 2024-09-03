ABD askerlerinin başına çuval geçirmişlerdi! TGB’den açıklama
İzmir Limanı’na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerinin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kişi tutuklandı. Tutuklama sonrası TGB’den açıklama yapıldı.
İzmir'de, ABD askerinin başına çuval geçirilmesi soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 kişi, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TGB Genel Sekreteri Aylin Kum, ABD askerinin başına çuval geçirdiği için TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ve 9 üyenin tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, "Bu karar vahim bir karardır. TGB üyeleri vatanını savunduğu, Türkiye bölünmez dediği için mi suçlu bulunmuştur!" dedi.