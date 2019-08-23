0553 313 94 23

ABD askerlerine bombalı saldırı!

Afganistan'da, ABD askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda 1 ABD askeri yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:30
ABD askerlerine bombalı saldırı!

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda bir ABD askeri ağır yaralandı.

ABD askeri kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Afganistan'da faaliyet gösteren bir ABD askeri olan Astsubay Çavuş Ryan Davis, bugün girdiği bir çatışmada ağır yaralandı.

Atılan el bombası nedeniyle ağır yaralanan Davis, ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'nden askeri uçakla hastaneye nakledildi.

ABD askerinin ameliyatı ülkesinde devam ediyor.

Askerin yaralandığı çatışmanın nerede yaşandığına dair bir ayrıntı ise paylaşılmadı.

İki ABD askeri ölmüştü

Geçtiğimiz gün ülkenin kuzeyinde iki ABD askeri Taliban ile yaşanan çatışmada öldürülmüştü.

Askerlerin kimlikleri ise bugün açıklandı.

ABD ordusu, Afganistan'ın Faryab ilinde ölen askerlerin özel birlik mensubu olduğunu ifade etti.

Ölen askerlerin Başçavuş Luis F. DeLeon-Figueroa ve Başçavuş Jose J. Gonzalez olduğu belirtildi.

Son dönemde ülkede çatışmalarda ölen ve yaralanan ABD askerlerinin sayısında artış yaşandığı dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz 5 yıla oranla yabancı güçler en fazla kaybı bu sene yaşadı.

Yılın ilk 8 ayı itibariyle Afganistan'da bulunan yabancı askeri güçler 2015 yılında 7, 2016 yılında 7, 2017 yılında 11, 2018 yılında 8, bu yıl ise 19 asker kaybetti.

Söz konusu rakamlar ülkedeki NATO misyonunun toplam kayıp rakamları. Bu yıl ölen 19 askerden ikisi, Afganistan dışında yaşanan kazalarda öldü.

ABD askerleri sahadaki faaliyetlere daha çok katılım gösterdikçe ABD güçlerinin kayıp sayısı da artıyor.

Aynı zamanda çatışmalarda ölen paralı askerlerin sayısı ise bilinmiyor.

Kaynak: Mepa News

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:30
  1. ABD
  2. Afganistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pekyatırmacı: “Dualarımız Mehmeçik ile beraber”
    1. Başkan Pekyatırmacı: “Dualarımız..
    2. Emine Bulut'un katili bindiği takside..
    3. Hazine taşınmazlarının kiralanmasında..
    4. Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden..
    5. Artvin’de sıra dışı temel atma töreni
    6. Okul önünde uyuşturucu satanlara 'aile..
    7. Bakan Koca’dan "sağlık çalışanına..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Emine Bulut..
    9. İŞKUR Trabzon ve DOKA arasında AB..
    10. Karısını bıçaklayarak öldüren koca..
    11. Sivasspor ile Çaykur Rizespor 15...
    12. Silopi’de hukuk galip geldi
    13. Kaymakam Dinç’ten Gençlik Merkezi’ne..
    14. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin..
    15. İslahiye’deki kazada 4 kişi yaralandı
    16. Antalyaspor 99 gün sonra evinde
    17. KYK borçları son dakika silinecek mi?..
    18. Ankara merkezli 17 ilde dev operasyon
    19. Kaş’ta Kitap Günleri başladı
    20. Fırından son kez ekmeğini aldı, kazada..
    21. Yüz tanıma sistemi sayesinde bir ilk!..
    22. Sivas Belediyespor, Karabükspor’a..
    23. Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor’da
    24. Van’da yaralı kuşlar tedavi altına..
    25. Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye..
    26. Türk inşaat sektörü Irak pazarına..
    27. Bolu’da hafif ticari araç tıra..
    28. Tenis yaz okulu tam gaz
    29. Bangladeş'teki dang humması salgını
    30. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar