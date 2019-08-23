ABD askerlerine bombalı saldırı!

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda bir ABD askeri ağır yaralandı.

ABD askeri kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Afganistan'da faaliyet gösteren bir ABD askeri olan Astsubay Çavuş Ryan Davis, bugün girdiği bir çatışmada ağır yaralandı.

Atılan el bombası nedeniyle ağır yaralanan Davis, ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'nden askeri uçakla hastaneye nakledildi.

ABD askerinin ameliyatı ülkesinde devam ediyor.

Askerin yaralandığı çatışmanın nerede yaşandığına dair bir ayrıntı ise paylaşılmadı.

İki ABD askeri ölmüştü

Geçtiğimiz gün ülkenin kuzeyinde iki ABD askeri Taliban ile yaşanan çatışmada öldürülmüştü.

Askerlerin kimlikleri ise bugün açıklandı.

ABD ordusu, Afganistan'ın Faryab ilinde ölen askerlerin özel birlik mensubu olduğunu ifade etti.

Ölen askerlerin Başçavuş Luis F. DeLeon-Figueroa ve Başçavuş Jose J. Gonzalez olduğu belirtildi.

Son dönemde ülkede çatışmalarda ölen ve yaralanan ABD askerlerinin sayısında artış yaşandığı dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz 5 yıla oranla yabancı güçler en fazla kaybı bu sene yaşadı.

Yılın ilk 8 ayı itibariyle Afganistan'da bulunan yabancı askeri güçler 2015 yılında 7, 2016 yılında 7, 2017 yılında 11, 2018 yılında 8, bu yıl ise 19 asker kaybetti.

Söz konusu rakamlar ülkedeki NATO misyonunun toplam kayıp rakamları. Bu yıl ölen 19 askerden ikisi, Afganistan dışında yaşanan kazalarda öldü.

ABD askerleri sahadaki faaliyetlere daha çok katılım gösterdikçe ABD güçlerinin kayıp sayısı da artıyor.

Aynı zamanda çatışmalarda ölen paralı askerlerin sayısı ise bilinmiyor.

Kaynak: Mepa News