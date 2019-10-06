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ABD, Arabistan'ı İran'a mecbur etti

Ortadoğu’da artan İran-Arabistan geriliminde ABD’den beklediği desteği bulamayan Suudiler, İran ile anlaşma yoluna gitmeyi düşünüyor.

06 Ekim 2019 Pazar 13:33
ABD, Arabistan'ı İran'a mecbur etti

Münübe Yılmaz

Ortadoğu’da artan İran-Arabistan geriliminde ABD’den beklediği desteği bulamayan Suudiler, İran ile anlaşma yoluna gitmeyi düşünüyor. Suudi Arabistan, Eylül ayında en büyük akaryakıt tesislerine yapılan saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuş, ABD de, Ortadoğu’daki hava ve füze savunmasını desteklemek için asker gönderilmesini onaylamıştı. Fakat Beyaz Saray Ortadoğu eski koordinatörü Philip Gordon, Suudilerin beklediği destek gelmeyince İran ile anlaşma yoluna gireceğini iddia etti. “ABD’den beklediği destek gelmediği için, Suudiler için ek kötü durum gerçekleşebilir; İran ile uzlaşmak” açıklamasında bulundu. Gordon aynı zamanda, İran’ın artan ani çıkışları ve Amerika’nın da bu çıkışlar karşısındaki tereddütlerinin Suudileri İran ile bir anlaşma yapmak durumunda bırakacağının altını çizdi. ABD başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a destek olmak için çeşitli askeri çözümlere başvurabileceklerini söylese de, bu çözümlerin Ortadoğu’daki gerilimi daha da arttırma ihtimaline sahip olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:33
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