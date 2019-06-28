ABD Ankara Büyükelçisi’ne Senato’dan onay ABD Dışişleri’nin Ankara Büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, Senato tarafından da onandı.

ABD Dışişleri’nin Ankara Büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, Senato tarafından da onandı.

ABD Senatosu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield’in görevini onayladı. ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter’dayaptığı açıklamada, “ABD Senatosu, dün gece, Büyükelçi David Satterfield’ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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