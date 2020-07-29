ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi.
Camii içerisine giren David Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği öğrenildi.