  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor! Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan… CHP Kınık’ta büyük kriz! “Özgür Özel bizi makamdan kovdu” iddiası İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!" VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!
Yerel Abartı egzoz takan motosikletliye dudak uçuklatan ceza
Yerel

Abartı egzoz takan motosikletliye dudak uçuklatan ceza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hatay'da abartı egzozlu motosikletliye çeşitli maddelerden toplamda 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, 'kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden' dolayı 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Spor

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!
Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Gündem

Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Vali Sözer'den cezaevine teknik çıkarma! Üretim tesisleri ve atölyeler yerinde incelendi
Vali Sözer'den cezaevine teknik çıkarma! Üretim tesisleri ve atölyeler yerinde incelendi

Yerel

Vali Sözer'den cezaevine teknik çıkarma! Üretim tesisleri ve atölyeler yerinde incelendi

Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz
Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz

Gündem

Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23