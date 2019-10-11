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AB yine haddini aştı! Erdoğan'ın tehditleri uygunsuz

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" uyarısını haddini aşarak cevapladı.

11 Ekim 2019 Cuma 14:09
AB yine haddini aştı! Erdoğan'ın tehditleri uygunsuz

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Güney Kıbrıs ziyaretine koşut açıklamalarda bulundu.

Tusk, yazılı açıklamasında ve Twitter paylaşımında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na dair şunları dedi:

"Türkiye, eylemlerinin bir başka insani felakete yol açması ihtimalinin temel endişemiz olduğunu anlamalı. Sığınmacıların silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tehditleri tümüyle uygunsuzdu."

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tek taraflı askeri operasyonu, derin endişe kaynağıdır ve durdurulmalıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri, siyasi ve diplomatik araçlarla karşılanmalıdır, askeri müdahale sadece işleri daha da kötüleştirmeye yarar. İstikrar yaratmak yerine bölgenin tamamında daha fazla istikrarsızlık yaratır, sivillerin çektiği ıstırapları ağırlaştırır, daha fazla yerinden olmaya yol açar, IŞİD'e Karşı Küresel Koalisyon'un elde ettiği ilerlemeyi tehdit eder. Demokratik Suriye Güçleri'n,n parçası olan Kürt güçleri IŞİD''le savaşta elzem olageldi. Atlantik'in her iki tarafı için Kürtleri yüzüstü bırakmak Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi kötü bir fikir olduğu kadar hem stratejik hem de ahlaki açıdan pek çok soruyu beraberinde getiriyor." 

AB'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın durması çağrılarına ve yaptırım uyarılarına, dün Erdoğan'dan şu yanıt gelmişti:

"Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euro'yu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız." 

Yunanistan'ı ziyaretinin ardından bugün Güney Kıbrıs'a geçen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilen Tusk, Kıbrıs'taki sondaj gerilimiyle ilgili de şu mesajı verdi:

"Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki yeni yasadışı sondaj faaliyetleri karşısında hep birlikte (Güney) Kıbrıs'ın arkasında."

Tusk'ın yazılı açıklamasında şu vurgulara yer verildi:

"Türkiye'nin Kıbrıs kıyılarının açıklarında devam eden sondaj faaliyetleri karşısında sizinle tam dayanışmamızı göstermek için geldim. AB Konseyi bu yasadışı eylenleri güçlü şekilde kınamıştı. Ve Türkiye'nin geçen haftadan beri yeni sondaj faaliyetlerinin ışığında AB'nin birleşmiş halde sizin arkanızda durduğunu yeniden teyit ediyorum. Türkiye'ye hem Kıbrıs'ta çözüm görüşmelerinin yeniden başlamasına dönük çabalara hem de bir bütün olarak AB ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren bu faaliyetleri sonlandırma çağrısı yapıyorum."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:09
  1. Erdoğan
  2. Türkiye
  3. Tusk
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • komiklerkomikler5 dk önce
    bunlar hep birbirinin arkasında, ne yapmaya çalışıyorlar acaba?
  • ahmetahmet6 dk önce
    siz insanmisiniz ki insani felaket endisesinden bahsediyorsun...sizin icin insani felaket olmasi demek "sadece batili, musluman olmayan, size benzeyen ve ucu sizin menfaatinize dokunan" demektir. insani multeci felaketi turkiyenin sorunu mu sadece kulaginizi- vicdaninizi-cuzdaninizi kapatiyorsunuz?! siz boyle ikiyuzlu, alcak,karaktersizsiniz...sairin dedigi gibi insanligin ve vicdanin anavatani DOGU dur, islamdir! 
  • hikmethikmet11 dk önce
    Dost düşman bilinsin, AB ye girelim diye heveslenenlere duyrulur, ne kadar çokta sevenimiz olduğunu görün, binlerce insanımız şehit edilirken gıkı çıkmayanlar mesele PKK olunca vicdanları sızlıyor, yardım edelim diyor bide bizi tehdit ediyorlar, bu yolun başı olur inşallah ve bizim ayaklarımıza vurulan prangalardan kurtulup, bir asırlık moladan sonra ecdadımızın bıraktığı yerden devam ederiz...
  • tuğrultuğrul12 dk önce
    Ulan Haçlı bozuntusu sizin yaptığınız tehditlerin hepsi uygun mu? sen kim oluyorsun? İtler ürür kervanımız yürür...
  • Abbas Abbas 14 dk önce
    Avrupalılar sözden anlamazlar,yapacaksın dedíğini.Yalnız yazık olur mültecilere. Avrupalıların mültecilere iyi davranacaklarımdan şüphem var.
  • Necmettin yakşiNecmettin yakşi17 dk önce
    Endişeniz olsa ne olur olmazsa ne olur def olun RTE haddınızi bildirecektir
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 20 dk önce
    SİZİN DEDİĞİNİZİ YAPARSA İYİ KOMŞU YAPMAZ KENDİ DEDİĞİNİ YAPARSA KÖTÜ KOMŞU ULAN TERBİYESİZLER MÜTTEFİKLİK ORTAKLIK KARŞILIKLI ÇIKARLAR İÇİN DE OLMAK DEĞİLMİ BU GÜNE KADAR GELEN İKTİDARLAR ÖZAL VE ERBAKAN HARİÇ DİĞERLERİ HER DEDİĞİNİZİ YAPTI ALIŞTINIZ YOK BUNDAN BÖYLE YOK YAĞMA YA ADAM GİBİ ORTAKLIK YADA KENDİ DEDİĞİMİZ BUNDAN BAŞKA ÇIKAR YOL YOK.
  • Abdullah uzun Abdullah uzun 23 dk önce
    Hadi ordan
  • İmparator İmparator 23 dk önce
    Hadi ordan Avrupa birliği

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