AB yine durmadı! HDP'ye desteğe koştu

Ahmet Zorlu Yeniakit.com.tr

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanlarının terör ile bağlantısından dolayı görevlerinde uzaklaştırılmasından rahatsızlık duyup üstüne vazife olmadan açıklamada bulundu. Anders ‘seçilmiş üç büyükşehir belediye başkanını görevden alma ve yerine vali atama kararına ilişkin derin endişemi ifade ediyorum.’ dedi.

Avrupa yerel yönetime karışıyor

Haklarında terör iltisakları nedeniyle birçok soruşturma ve dava bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanları ile ilgili AB yine müdahil oldu. Türkiye ile ilgili her konuda açıklama yaparak endişelerini dile getiren AB kurumları, HDP’li isimlere destek beyanında bulunarak Türkiye’yi uyarmaya kalktı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape ‘Kongremizin de gözlemlediği üzere bu üç belediye başkanı, 31 Mart 2019'da, Türk halkının adil ve özgür iradesi sonucunda seçildi’ diye belirtti. Türk yetkililerine ne yapacağını da söyleme geri duyan Knape ‘Türk yetkililere bu konuyla gecikmeden ilgilenmeleri ve belediye meclislerine belediye başkanının değişmesi durumunda yenisini seçme yetkisini geri vermeleri çağrısını yapıyorum’ ifadesini kullandı. Türkiye’de seçilmiş olan yerel temsilcilere ‘aşırı’ kullanımına yönelik endişelerini dile getiren Anders Knape ‘Bu uygulamalar yerel demokrasinin uygulanmasına ciddi şekilde zarar veriyor.’ diye dile getirdi.

İzlemeye devam edeceklermiş

Kongre Başkanı Anders Knape ‘Kongre ofisimiz durumu yakından izlemeye devam edecek’ diyerek 11 Eylül 2019'da Strazburg’da yapılacak toplantıda özellikle bu konuyu takip edeceklerini vurguladı. Knape, 1-4 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulanıp uygulanmadığının değerlendirileceği çalışmada masaya yatırılacağını belirtti.