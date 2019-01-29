0553 313 94 23

AB vize ücretlerini 80 avro yapacak

AB ülkeleri uyguladıkları vize ücretlerini 60 avrodan 80 avroya yükseltmeye hazırlanıyor

29 Ocak 2019 Salı 21:45
AB vize ücretlerini 80 avro yapacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerini 80 avroya yükseltecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), AB vize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak.

Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:45
  1. AB
  2. AB Konseyi
  3. AP
  4. Avro
  5. ücret
  6. Vize
  7. vize kuralları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü..
    3. Bursa'da asker eğlencesinde kavga: 5..
    4. GÜNCELLEME - İran'ın Zahidan kentinde..
    5. Erdoğan'ın 'Davos' çıkışının üzerinden..
    6. Mali'de askeri kışlaya saldırı: 2 ölü,..
    7. Fatih Terim, müjdeyi verdi!
    8. Erzurumspor, Obertan'la anlaştı
    9. ABD yönetiminden çelişkili DEAŞ..
    10. Şehirler Arası Otobüs Kazaları ve..
    11. Trudeau 2017'de saldırıya uğrayan..
    12. Beşiktaş ve Fenerbahçe yılın takasında..
    13. Nevşehir'de otomobil şarampole..
    14. Marmara Depremi ne zaman olacak?..
    15. PKK Irak'ta yüzlerce köyün yıkılmasına..
    16. Minik Metehan ilaç bekliyor
    17. GÜNCELLEME - Kayseri'de terör..
    18. Piyano resitalinden kazandığı 9 bin..
    19. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    20. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'