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Aktüel AB ve İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı
Aktüel

AB ve İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:25:56 -
AB ve İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de İngiltere ile yapılan müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Müzakerelerin çok zorlu geçtiğini ve anlaşma için ciddi mücadele ettiklerini belirten Von der Leyen, "Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan olan buydu." diye konuştu.

Von der Leyen, anlaşmanın hem AB hem de İngiltere'nin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, "Sonunda Brexit'i geride bırakıp yolumuza devam edebileceğiz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular en zor balıklar olarak öne çıkmıştı.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyordu.​​​​​​​

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