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Dünya AB ve ABD'den dikkat çeken açıklama: Toplantıda oturup Türkiye'yi konuşmuşlar!
Dünya

AB ve ABD'den dikkat çeken açıklama: Toplantıda oturup Türkiye'yi konuşmuşlar!

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasındaki zirve toplantısı sona erdi. Zirveden sonra yayımlanan ortak açıklamada "Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 02:04:00 -
AB ve ABD'den dikkat çeken açıklama: Toplantıda oturup Türkiye'yi konuşmuşlar!

ABD Başkanı Joe Biden ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Brüksel'de düzenlenen AB-ABD Zirvesinden sonra ortak açıklama yapıldı.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi için ortak çalışma vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz’de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz."

Kaynak: Dünya

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