0553 313 94 23

AB üyesi 5 ülke Kuzey Kore'ye çağrı yaptı

BMGK'deki AB üyesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınayarak, Pyongyang'a nükleer silahsızlanma ve füze programından vazgeçme konusunda "somut adımlar atma" çağrısı yaptı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 07:49
AB üyesi 5 ülke Kuzey Kore'ye çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınayarak, Pyongyang'a nükleer silahsızlanma ve füze programından vazgeçme konusunda somut adımlar atma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, İngiltere, Almanya, Fransa'nın talebiyle, kapalı oturumda Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü.

Toplantının ardından AB üyesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri kınandı ve Pyongyang'a nükleer silahsızlanma ve füze programından vazgeçme konusunda somut adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin bölgesel güvenliği ve istikrarı tehdit, BM Güvenlik Konseyi kararlarını da ihlal ettiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyinde Stockholm'de başlayan görüşmeler, cumartesi günü kesintiye uğramıştı.

Müzakerelerin ardından Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi" açıklamasını yapmıştı. Kim, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini belirterek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler." yorumunda bulunmuştu.

Bu açıklamalara karşılık ABD Dışişleri Bakanlığınca, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin kesildiğine ilişkin açıklamasının "görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmadığı" ifade edilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, masaya yaratıcı fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla iyi müzakerelerde bulundu." ifadesi yer almıştı.

Trump-Kim zirveleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 07:49
  1. AB
  2. ABD
  3. füze denemeleri
  4. Kuzey Kore
  5. nükleer program
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BEB iptali nasıl yapılır Garanti
    1. BEB iptali nasıl yapılır Garanti
    2. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki..
    3. EYT’liler sağlıktan yararlanacak mı?..
    4. Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu..
    5. Kıdem tazminatı maaşın kaç katıdır..
    6. ABD'den aykırı bir ses yükseldi!..
    7. Avustralya’daki orman yangınlarında 30..
    8. Çapraz sorguya alındı! Osman Kavala'ya..
    9. BES iptali nasıl yapılır? Garanti,..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Fransız dergisi duyurdu! Sıcak bölgede..
    12. WSJ: Ankara'nın YPG tepkisini Kürt..
    13. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    14. Ekvador’da yargı ve yasama kurumları..
    15. Erdoğan'dan Trump'a: Yolumdan çekil!
    16. EYT’liler seçime oynuyor! “Sandıkta..
    17. Hastaneye kaldırıldı! Polis memuruna..
    18. 'Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin..
    19. Silahlı suç örgütüne yönelik..
    20. Irak hükümetinden göstericilerin..
    21. IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi..
    22. Beyaz Saray, Demokratlar'ın azil..
    23. Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın..
    24. Suriyeli muhaliflerden terörle..
    25. İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış..
    26. ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine..
    27. Taşeron işçiye asgari ücret zammı ne..
    28. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
    29. 'Tarihi eserlerimizin ABD piyasasında..
    30. 'ABD tarihinin en tehlikeli seri..
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor