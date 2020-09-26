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Aktüel AB-Ukrayna Zirvesi 6 Ekim'de düzenlenecek
Aktüel

AB-Ukrayna Zirvesi 6 Ekim'de düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:32:35 -
AB-Ukrayna Zirvesi 6 Ekim'de düzenlenecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB-Ukrayna Zirvesi'ni 6 Ekim'de düzenleyeceklerini bildirdi.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, zirvenin 6 Ekim'de Brüksel'de düzenlenmesi için mutabakata vardıklarını açıkladı.

Zirve toplantısına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılacağını belirten Michel, 1-2 Ekim'de de AB Liderler Zirvesi düzenleneceğini hatırlattı.

Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkileri de içeren konuların ele alınacağı AB Liderler Zirvesi'nin 24-25 Eylül'de yapılması planlanmıştı. Michel'in yakın koruma ekibinden bir görevlinin Kovid-19 olması nedeniyle Michel karantinaya girdiği için zirve ertelenmişti.


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