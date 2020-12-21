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Ekonomi AB, otomobil sektöründe dev birleşmeyi onayladı
Ekonomi

AB, otomobil sektöründe dev birleşmeyi onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:53:52 -
AB, otomobil sektöründe dev birleşmeyi onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA'nın birleşmesine onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ABD ve İtalyan ortaklığındaki FCA ile Fransız PSA'nın birleşme teklifine yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı bildirildi.

2 firmanın Avrupa'da büyük ölçekli üretim yaptıkları anımsatılan açıklamada, birleşme ile dünyanın 4'üncü büyük otomobil grubu "Stellantis"in kurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, özellikle hafif ticari araçlarda bu grupların Avrupa piyasalarında lider konumlarda olduğu hatırlatılarak, birleşmeye onay için firmaların Toyota için tesislerinde hafif ticari araç üretimini sürdürme, araç bakım ve tamir ağlarını rakiplerinin araçlarına açma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesi ile Avrupa piyasalarında rekabetin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karar alındığı belirtildi.

FCA ve PSA grupları, geçen yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşmıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşmeleri engelleyebiliyor.

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