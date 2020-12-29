AB, Kovid-19 aşısı olmayanları kayıt altına alacak

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı kullanımını serbest bırakan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, buna karşın aşı olmayı reddedenleri kayıt altına alacağı bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkesindeki özel bir televizyon olan La Sexta'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmayanların kayıt altına alınıp, bu bilgilerin sadece AB resmi kurumları arasında paylaşılacağını söyledi.

İlla, "Vatandaşlardan istediğimiz, Kovid-19 aşısı olmaya çağrıldıklarında buna gitmeleri. Aşıyı reddedenler kayıt edilerek, bilgiler AB üyeleri arasında paylaşılacak. Bu kayıtlar, kişisel verilerin korunmasına saygı gösterilerek kesinlikle kamuoyuyla paylaşılmayacak." dedi.

"Onay alınan tüm aşılar, vatandaşlar için güvenli ve etkilidir." ifadesini kullanan İlla, Kovid-19 aşı kullanımının serbest olmasına rağmen vatandaşların büyük çoğunluğunun bunu yapacağına inandığını vurguladı.

- İspanya'da Kovid-19 aşı karnesi tartışmaları

Bu arada İspanya'da, "Kovid-19 aşı kartı", "Kovid-19 aşı pasaportu" veya "Kovid-19 elektronik sertifikası" adları altında aşı yaptıranların bilgilerinin toplandığı dijital veri tabanı oluşturulmasına yönelik siyasi tartışmalar devam ediyor.

Madrid ve Endülüs özerk yönetimleri en kısa zamanda Kovid-19 ile ilgili vatandaşlara birer dijital aşı kartı çıkarılacağını açıkladı.

Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, basına yaptığı açıklamalarda, Kovid-19 aşısı yaptıranların QR kodu içeren aşı kartı almalarının zorunlu olması için kendi bölgelerinde çalışma başlattıklarını duyurdu.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun girişimiyle yaklaşık üç aydır yürütülen çalışmalar sonunda aralık ayında yürürlüğe giren uygulamayla da Madrid'de ikamet edenler için cep telefonları ve bilgisayardan erişimi sağlanan sanal sağlık kartları oluşturup, "Kovid-19 tanı testlerim" bölümü açıldı.

Burada, Kovid-19 ile ilgili test yaptıranların sonuçlarına erişim kolaylığı sağlandı.

Söz konusu Kovid-19 aşı kartlarının özellikle seyahat etme ve iş ortamlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

İspanya'da bazı şirketlerin, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilmesi yönünde çalışmalar yaptığı da ileri sürülüyor.

Diğer yandan İspanya'daki bazı sivil toplum kuruluşları, "faydasız, ayrımcılık yaratıyor ve kamu sağlığını tehdit ediyor" gerekçeleriyle bu tip uygulamalara karşı çıkıyor.

Gelecekte özellikle seyahat etme konusunda Kovid-19 kartlarının zorunlu olacağı, bazı basın organlarında iddia olarak gündeme getiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün de Kovid-19 dijital kartlarıyla ilgili bir çalışma yürüttüğü biliniyor.



