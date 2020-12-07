  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB dışişleri bakanları toplandı
Aktüel

AB dışişleri bakanları toplandı

Bakanlar, aralarında Türkiye ile ilişkilerin de olduğu geniş gündemi ele alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:59:48 -
AB dışişleri bakanları toplandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile ilişkilerin de içinde bulunduğu geniş gündemle bir araya geldi.

Brüksel'deki toplantıda resmi gündem maddelerini Gürcistan'da seçimlerden sonraki durum, Venezuela'da yasama meclisi seçimi, ABD'deki başkanlık seçimi sonrasında AB-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin görüş alışverişi, AB'nin insan haklarına bağlı yaptırım mekanizması, Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının getirdiği sonuçlar, AB'nin stratejik özerkliği ve Türkiye ile ilgili gelişmeler oluşturuyor.

AB üyesi ülkelerin 1 Ekim'de yaptığı zirvede alınan karar gereği AB-Türkiye ilişkileri hakkında ayrıntılı görüşmelerin 10 Aralık'ta başlayacak zirve toplantısında ele alınması bekleniyor.

Zirve öncesinde AB dışişleri bakanlarının da liderlerin tartışmasına yön verecek çerçeveyi bugünkü toplantıda belirlemesi planlanıyor.

AB yetkilileri, Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda bekledikleri adımları görmediklerini düşünüyor. AB'nin Türkiye'den ayrıca Kıbrıs, Dağlık Karabağ, Libya, Suriye gibi konularda da beklentileri bulunuyor. AB'nin beklediği adımları görmemesi nedeniyle Türkiye'ye kısıtlayıcı tedbir uygulayıp uygulamayacağına AB liderlerinin zirve toplantısında karar vereceği öngörülüyor.

AB, son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını bitirerek Antalya Limanı'na dönmesini olumlu gelişme olarak gördüklerini ancak Türkiye ile ilişkilerdeki durumu tek bir eylemle değil genel eylem ve söylemlere göre değerlendireceklerini açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıya girişinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye ile AB arasında diyaloğun geliştirilmesine çaba sarf ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğrudan görüşmelerin olmadığını hatırlattı.

Maas, Türkiye'nin provokasyon içeren tutumda bulunduğunu ileri sürerek, "Bunların ne gibi sonuçları olacağına bakacağız." dedi.

Maas ayrıca gelecekte ağır insan hakları ihlalleri yapan ülkelere yaptırım uygulanıp uygulanmamasını ele alacaklarını belirterek, "Bu bizim dönem başkanlığımızdaki en büyük çabalarımızdan biri." diye konuştu.

AB-ABD ilişkilerine değinen Maas, "ABD'deki Joe Biden dönemi ile kullanılması gereken birçok fırsat var. AB'nin sorumluluk alabileceği kısımlar nelerdir, ABD ile iş birliği konusunda neler yapılabilir, bunlara bakacağız." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı
Gündem

Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı

İslam düşmanı rezil ateistler TV’sini kurup sosyal medyada satanistleri konuk etti. Yayında skandal sözler sarf eden grup şeytanı selamladı...
Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’
Gündem

Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce Alman aşısı vurdurmak istediğini ancak..
CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı
Gündem

CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Konsensüs Araştırmanın sahibi Murat Sarı, Hukukçu Mücahit Birinci'nin sorusunu duyunca çıldırdı.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay