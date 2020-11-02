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Aktüel AA ve TİKA iş birliğiyle "Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı
Aktüel

AA ve TİKA iş birliğiyle "Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:39:55 -
AA ve TİKA iş birliğiyle "Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, AA'nın 100 yıllık deneyiminin, Haber Akademisi aracılığıyla dünyanın her yerinden gazeteciler ile paylaşıldığını belirtti.

Eğitimlere birçok farklı ülkeden ciddi ilgi gösterildiğini aktaran İşbilir, "AA'nın habercilikteki başarısı Haber Akademisi eğitimlerine olan ilgiyi de artırıyor. Eğitimlerimizin ileri seviye fazlarını da pandemiden sonra yüz yüze gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA'nın tarihi, kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TİKA'nın, Türk insanının vakıf geleneğinin bir yansıması olduğunu dile getiren Polat, bu geleneğin de ihtiyaç sahibi herkese ayrım gözetmeksizin kucak açma anlayışından kaynaklandığını ve bu kapsamda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Programın ilk günü "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak" ile "Multimedya ve İnternet Gazeteciliği" dersleriyle başladı.

21 ülkeden 86 medya temsilcisinin katıldığı ve İngilizce düzenlenen 3 günlük çevrim içi program, 4 Kasım Çarşamba sona erecek.



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