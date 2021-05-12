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Yaşam A101, Şok bugün kaça kadar açık? Arefe günü Şok, A101 kapanış saati
Yaşam

A101, Şok bugün kaça kadar açık? Arefe günü Şok, A101 kapanış saati

Marketler kaça kadar açık bugün? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük kapanma yaşanıyor. Vatandaşlar hem kapanma hem de arefe günü sebebiyle marketlerin hangi saatler arasında hizmet verdiğini merak ediyor. Peki, Şok bugün açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:48:00 -
A101, Şok bugün kaça kadar açık? Arefe günü Şok, A101 kapanış saati

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanma döneminde ramazan bayramı da yaşanacak. Bu sebeple vatandaşlar arefe ve bayram günlerinde marketlerin hangi saatler arasında hizmet verdiğini merak ediyor. Güncel market çalışma saatleri

A101, Şok bugün kaça kadar açık? Arefe günü Şok, A101 kapanış saati

12 Mayıs Çarşamba günü arefe günü olarak idrak ediliyor. Vatandaşlar arefe günü marketlerin kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Marketler tam kapanma boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Arefe ve bayram günlerinde de marketler, bakkallar, fırınlar, tatlıcılar, manavlar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın, yürüme mesafesindeki dükkanlardan alış veriş yapabilecek.

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