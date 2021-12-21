2022 yılı itibariyle pek çok alanda artışlar yaşanacak. 2022’de ehliyet alacaklar ise harç ücretlerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

A sınıfı ehliyet ücreti 2022 ne kadar?

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi. A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak. Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek.

Sürücü belgesi yenilemek için gereken belgeler nelerdir?

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Değişim ücretinin ödendiğine dair dekont