A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı: IHAAW141532-SPO/15-03-2019- A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı:- Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat- Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir- Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu- Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun15.

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