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A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova aday kadrosu 2019 son dakika açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül de AMilli Takım kadrosunda yer forma giyecek. İşte son dakika A Milli Futbol Takım Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu...

15 Mart 2019 Cuma 14:48
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova aday kadrosu 2019 son dakika açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül de AMilli Takım kadrosunda yer forma giyecek. İşte son dakika A Milli Futbol Takım Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu...

Efecan Karaca, Dorukhan orukhan Toköz, Emre Kılınç, Kılınç, Uğurcan Çakır, Güven Yalçın, Ozan Kabak ve Muhammet Şengezer ilk kez milli takıma davet edildi.

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu 17 ay, Gökhan Gönül ise 1 yıl sonra Milli Takım kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta da Eskişehir'de oynanacak Moldova mücadeleleri için şu isimleri kadroya dahil etti: 

KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

DEFANS: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali KaldırımEmre Taşdemir

ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Güven Yalçın

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:48
  1. Eskişehir
  2. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020
  3. A Milli Takım'ın aday kadrosu 2019 son dakika açıklandı
  4. Mert Günok
  5. Muhammed Şengezer
  6. Uğurcan Çakır
  7. Sinan Bolat
  8. Gökhan Gönül
  9. Zeki Çelik
  10. Çağlar Söyüncü
  11. Kaan Ayhan
  12. Merih Demiral
  13. Ozan Kabak
  14. Hasan Ali Kaldırım
  15. Emre Taşdemir
  16. Deniz Türüç
  17. Efecan Karaca
  18. Yusuf Yazıcı
  19. Dorukhan Toköz
  20. Emre Belözoğlu
  21. İrfan Can Kahveci
  22. MahmutTekdemir
  23. Mehmet Topal
  24. Oğuzhan Özyakup
  25. Okay Yokuşlu
  26. Emre Kılınç
  27. Hakan Çalhanoğlu
  28. Burak Yılmaz
  29. Cenk Tosun
  30. Yunus Mallı
  31. Güven Yalçın

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