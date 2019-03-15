A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova aday kadrosu 2019 son dakika açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül de AMilli Takım kadrosunda yer forma giyecek. İşte son dakika A Milli Futbol Takım Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu...

Efecan Karaca, Dorukhan orukhan Toköz, Emre Kılınç, Kılınç, Uğurcan Çakır, Güven Yalçın, Ozan Kabak ve Muhammet Şengezer ilk kez milli takıma davet edildi.

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu 17 ay, Gökhan Gönül ise 1 yıl sonra Milli Takım kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta da Eskişehir'de oynanacak Moldova mücadeleleri için şu isimleri kadroya dahil etti:

KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

DEFANS: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Güven Yalçın