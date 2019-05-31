A Milli Takım’da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım’da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı.
31 Mayıs 2019 Cuma 17:46
A Milli Takım’da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı.
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