A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu’nu kadroya dahil etti. IHAAW141202-SPO/15-03-2019- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu’nu kadroya dahil etti.

IHAAW141202-SPO/15-03-2019- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu’nu kadroya dahil etti.15.03.2019 14:12:02TSINNNN

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