A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu’nu kadroya dahil etti.
IHAAW141202-SPO/15-03-2019- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu’nu kadroya dahil etti.15 Mart 2019 Cuma 14:17
IHAAW141202-SPO/15-03-2019- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu’nu kadroya dahil etti.15.03.2019 14:12:02TSINNNN
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