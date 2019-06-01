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A Milli Takım stres attı

- Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, The Land Of Legends Thema Park'ta eğlenceli anlar yaşadı

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:31
A Milli Takım stres attı


ANTALYA (AA) - Özbekistan'la yarın hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, katıldığı etkinlikte stres attı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli takım oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti.

Park içerisinde gezinti yapan milli takım, daha sonra "Hyper Coaster" isimli hızlı trene bindi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve bazı oyuncuların binmediği hızlı trene ilk başta binen milli oyuncu Cengiz Ünder, tren hareket etmeden önce kararını değiştirerek indi. Milli futbolcular, maksimum 120 kilometre hıza ulaşan trende eğlenceli anlar yaşadı.

Trenden inen futbolcuların neşeli oldukları görülürken, takım kaptanları Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun heyecanlı oldukları gözlendi.


- Şenol Güneş'e sürpriz doğum günü kutlaması


A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 67. yaş günü etkinlik sırasında yapılan sürprizle kutlandı.

Şenol Güneş, alkışlar eşliğinde üzerinde resminin bulunduğu pastayı kesti.

Güneş, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince'ye milli takım oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.

Daha sonra müzikal bot gösterisini izleyen milli takım, parktan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:31
  1. A Milli Takım
  2. Antalya
  3. Şenol Güneş

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