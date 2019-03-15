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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! İşte sürpriz isimler

A Milli TakımıN 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz gibi isimleri yenide kadroya çağırdı.

15 Mart 2019 Cuma 15:21
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! İşte sürpriz isimler

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu milli takıma davet etti. Volkan Demirel, Arda Turan ve Caner Erkin ise kadroda yer almıyor.

A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:21
  1. Eskişehir
  2. A Milli Takım kadrosu açıklandı

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  • ÜmitÜmit42 dk önce
    Milli takımdan ülkece sayenizde soğuduk para için Türkiye diyen ağzı bozuk saldırgan hareketleri yüzünden ülkenin yüz karalarımilli takımda yine acaba kim izler bu maçları prim ne kadar kişi başı

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