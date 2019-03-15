A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! İşte sürpriz isimler A Milli TakımıN 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz gibi isimleri yenide kadroya çağırdı.

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