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A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 00:00
A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Türkiye, ilk maçını 22 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019'da Moldova ile yapacak.

A Milli Takım, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.

Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

22 Mart 2019:

Arnavutluk-Türkiye

25 Mart 2019:

Türkiye-Moldova

8 Haziran 2019:

Türkiye-Fransa

11 Haziran 2019:

İzlanda-Türkiye

7 Eylül 2019:

Türkiye-Andorra

10 Eylül 2019:

Moldova-Türkiye

11 Ekim 2019:

Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim 2019:

Fransa-Türkiye

14 Kasım 2019:

Türkiye-İzlanda

17 Kasım 2019:

Andorra-Türkiye

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 00:00
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