A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, uzun bir arada sonra ay-yıldızlı takıma çağrıldı.

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