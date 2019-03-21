0553 313 94 23

A Milli Futbol Takımı Tiran'da

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak.

21 Mart 2019 Perşembe 13:46
A Milli Futbol Takımı Tiran'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Tiran'a geldi.

Milliler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi Tiran'daki havalimanında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve yetkililer karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, havalimanından kara yolu ile yarın maçı oynayacağı İşkodra kentine hareket etti.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı Loro Borici Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, statta Arnavutluk maçının son provasını yapacak.​

Öte yandan, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı da 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 23 Mart'ta Arnavutluk ile yapacağı maç için aynı uçakla ülkeye geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:46
  1. İstanbul
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. Arnavutluk
  4. EURO 2020
  5. Futbol
  6. tiran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'daki FETÖ/PDY davası
    1. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    2. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    3. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    4. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    5. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    6. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    7. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    8. Bursa’da Nevruz coşkusu
    9. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    10. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    11. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    12. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    13. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    14. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    15. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    16. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    17. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    18. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    19. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    20. Jandarma Empadansmont hırsızlarını..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!