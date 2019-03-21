0553 313 94 23

A Milli Futbol Takımı Tiran'a gitti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti.

21 Mart 2019 Perşembe 11:38
A Milli Futbol Takımı Tiran'a gitti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, Arnavutluk maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Tiran'a hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:38
  1. 2020 Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. tiran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    1. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    2. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    3. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    4. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    5. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    6. Usta reklamcılar Egeli iletişimciler..
    7. İstihdam seferberliği İznik’te..
    8. Bakan Soylu’dan depremzedelere müjde
    9. Down sendromlu sporcu madalyaya doymuyor
    10. Down sendromlu çocuklardan deprem..
    11. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    12. Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü..
    13. Öğrenciler sahillerde çöp topladılar
    14. 55 yaşındaki kadın çocuklarının..
    15. (Özel) CHP’li belediyenin yaptığı..
    16. GAÜN’de Çanakkale konferansı
    17. Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı
    18. TMSF Başkanı duyurdu! İşte FETÖ'nün..
    19. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    20. Başkan Çelik belediye şantiyelerinde..
    21. "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"
    22. Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    23. İl Müdürü Yıldız, koltuğunu Sudenur..
    24. Tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binası..
    25. Başkan Aktepe’den meclis üyelerine..
    26. "Türk İşi Dondurma", İngiliz basınına..
    27. Başkan Can, istişare ve değerlendirme..
    28. KOBİGEL destekleri ESO’da açıklandı
    29. Döviz hesapları faizinden kesinti..
    30. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!