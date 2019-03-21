A Milli Futbol Takımı Tiran'a gitti
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti.21 Mart 2019 Perşembe 11:38
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, Arnavutluk maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Tiran'a hareket etti.
Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.
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