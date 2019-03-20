A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk yolcusu Ay-yıldızlı ekip, 22 Mart Cuma günü Arnavutluk'a konuk olacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı için yarın bu ülkeye gidecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı Arnavutluk maçı için yarın bu ülkeye gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı takım, hafta başından itibaren Arnavutluk müsabakasının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Milliler, Arnavutluk karşılaşması için yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla başkent Tiran'a gidecek. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek. Şenol Güneş, yarın bir milli futbolcu ile Loro Borici Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, son çalışmasını da toplantının ardından maçın oynanacağı bu statta yapacak. Ay-yıldızlı takım, H Grubu'nun ilk maçında 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te Arnavutluk ile karşılaşacak. Milliler, Arnavutluk karşılaşmasının bir gün sonrasında, 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı grubun ikinci maçı için Eskişehir'e dönecek. - Aday kadro A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor: Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp). Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray). Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan). Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton).

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