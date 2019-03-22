A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da toplanacak





ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 ve 14 Nisan tarihlerinde Yunanistan ile oyanayacağı 2 maç öncesi İstanbul'da toplanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 3. Grup'taki üçüncü ve dördüncü maçlarını önce deplasmanda, ardından da Eskişehir'de Yunanistan ile yapacak olan millilerin, 1 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacağı aktarıldı.

Yunanistan'la ilk olarak 10 Nisan Çarşamba günü Kozani kentinde karşılaşacak milli takım, 8 Nisan Pazartesi günü bu ülkeye gidecek. Müsabakanın ardından yurda dönecek milli takım kafilesi, 14 Nisan Pazar günü Yunanistan'ı Eskişehir'de konuk edecek.

Gruptaki ilk 2 maçında Kuzey Makedonya'ya deplasmanda 31-27, İzlanda'ya ise Ankara'da 33-22 kaybeden milli takımın puanı bulunmuyor.

Antrenör İlker Şentürk yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 21 kişilik aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Yunus Özmusul (Göztepe), Coşkun Göktepe (SELKA Eskişehir), Taner Günay (Beşiktaş Mogaz), Alp Eren Pektaş (SELKA Eskişehir), Şener Can (Maliye Piyango), Doruk Pehlivan (Fivers Wat Margareten), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz), Halil İbrahim Öztürk (Göztepe), Onur Ersin (Beşiktaş Mogaz), Enes Gümüşok (Göztepe), Yakup Yaşar Simsar (Beykoz Belediyespor), Can Çelebi (RK Nexe Nasice), Ömer Ozan Arifoğlu (Nilüfer Belediyespor), Cemal Kütahya (Antalyaspor), Özgür Sarak (Beşiktaş Mogaz), Durmuş Ali Tınkır (SELKA Eskişehir), Görkem Biçer (Göztepe), Yiğit Eröz (SELKA Eskişehir), Mehmet Demirezen (Beşiktaş Mogaz), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor) ve Uğur Erceylan (SELKA Eskişehir).



