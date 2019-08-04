A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti - 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Fransa'da katılacağı özel turnuvada ev sahibi ülkenin yanı sıra Tunus ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak üzere Fransa'ya gitti. Turnuvada ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Tunus ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla bu ülkeye hareket etti. Milliler, Pau kentinde gerçekleştirilecek turnuvada yarın TSİ 21.30'da Fransa, 6 Ağustos Salı günü de TSİ 20.00'de Tunus ile karşılaşacak. Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takım, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.

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