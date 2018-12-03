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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nı garantiledi

- Ay-yıldızlı ekip, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 10. maçlar sonunda organizasyona katılmaya hak kazandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 01:12
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nı garantiledi


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi.

Deplasmanda Karadağ'la karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019'da Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Gruptaki diğer maçlarda Ukrayna deplasmanda İspanya'ya, Slovenya da sahasında Letonya'ya kaybetti.

I Grubu'nda 7 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alan Türkiye, grup maçlarının bitimine 2 hafta kala lider İspanya'yla birlikte Çin vizesi aldı.

A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 22 Şubat 2019'da sahasında Slovenya ve 25 Şubat 2019'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 01:12
  1. 10. maç
  2. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
  3. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  4. Basketbol
  5. Garanti

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