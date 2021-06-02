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Dünya 95 yaşındaki o ismin test sonucu pozitif çıkmıştı: Hastaneden taburcu edildi
Dünya

95 yaşındaki o ismin test sonucu pozitif çıkmıştı: Hastaneden taburcu edildi

Bir ayı aşkın bir süredir koronavirüs tedavisi gören Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 04:23:00 -
95 yaşındaki o ismin test sonucu pozitif çıkmıştı: Hastaneden taburcu edildi

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin tedavisinin evinde devam edeceği açıklandı.Karadavi ve ailesi, tedavi konusundaki çabalarından dolayı sağlık ekiplerine ve dünyanın her yerinde kendisi için dua eden tüm Müslümanlara teşekkürlerini iletti.Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 17 Nisan'da COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Kaynak: COVID-19 tedavisi gören Karadavi sonra taburcu edildi 

 

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