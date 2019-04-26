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95 Yaşında Kalça Protezi oldu, hastaneden yürüyerek çıktı

DENİZLİ (İHA) – Evinde düşerek kalçasını kıran ve hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki adam, tedavisinin ardından tekrar yürümeye başladı.

26 Nisan 2019 Cuma 17:54
95 Yaşında Kalça Protezi oldu, hastaneden yürüyerek çıktı

DENİZLİ (İHA) – Evinde düşerek kalçasını kıran ve hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki adam, tedavisinin ardından tekrar yürümeye başladı.


Denizli’de bulunan evinde düşen 95 yaşındaki Ali Aycan kalçasını kırdı. Yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Ali dedenin operasyonu riskli bulunduğu gerekçesiyle yapılamadı. Çaresiz kalan aile, yaptıkları araştırmanın ardından son olarak Özel Tekden Hastanesi’ne geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Metineren, hastayı değerlendirerek operasyona karar verdi. Başarılı bir kalça ameliyatının ardından Ali Aycan, ameliyat olduğu günün akşamı ayağa kalktı. Bir gün kontrol altında tutulan Ali dede, ertesi gün taburcu edildi.


Operasyonun başarılı geçtiğini ifade eden Özel Tekden Hastanesi’ne geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Metineren, “Ali dedemizi tekrar yürürken görmek bizi çok mutlu etti” dedi.


Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Hasan Metineren’e teşekkür e ve dua eden Ali Aycan ise, “Beni tekrar sağlığıma kavuşturdu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:54
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