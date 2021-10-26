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Aktüel 94 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

94 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 94 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 00:19:00 -
94 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında, can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 can salındaki 94 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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