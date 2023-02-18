90'lık Oktay Ekşi haddini aştı! Senin ağzın ne söylüyor ihtiyar

Zamanında Tayyip Erdoğan'ın annesine küfredecek kadar zıvanadan çıkan 90'lık Oktay Ekşi, yeni bir skandala imza attı. Cumhuriyet gazetesindeki yazısında, "devletin âfetlerde çok fazla sayıda insanın ölmesini istediğini" ima edecek kadar haddini aşan Ekşi, özetle şunları kaydetti:

"(...) Devlet adeta bir afette insanlarımız bolca ölsün istermiş gibi hareket ederken hiç değilse kendilerini nasıl kurtarabilecekleri yolunda bilinçlendirmek için bir kuruş harcamadı.

Bitmedi... Deprem bölgesinde bize yardım için gelen yabancı ekiplere kolaylık değil, zorluk çıkardık. Göçüklere iş makineleriyle girince yıkıntı altındaki canlıları da kaybedeceğimizi yetkililerimiz anlamadı. Onlar da yardımı tamamlamadan memleketlerine döndüler. Kısaca neyi acele yapacaksak geç kaldık. Neyi yavaş yavaş yapmamız gerekiyorsa acele ettik. (...)"