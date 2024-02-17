90’lı yılların karanlık kazası! Eşref Bitlis Paşa’yı rahmetle anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Türkiye’nin zifiri bir karanlığa büründüğü bu süreçte, terör örgütü PKK’nın kökünün kazınmasına yönelik önemli adımlar atan ve devletin içerisinde ur haline gelmiş yapıları deşifre eden dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa, kriptoların hedefi haline gelmişti. Diyarbakır’a gitmek üzere 17 Şubat 1993’te Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan yaklaşık 9 dakika sonra uçağın düşmesi sonucu şehit olan Bitlis Paşa, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Paşa’nın; Suriye, İran, Irak dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapması ve PKK’yı bitirmeye çalışması, Çekiç Güç’ün ülkeden çıkarılması için uğraşlar vermesi, suikast iddialarını kuvvetlendirmişti. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehadetinin üzerindeki sır perdesi aralanamadı.