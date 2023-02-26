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Aktüel 90 ton saman alev alev yandı
Aktüel

90 ton saman alev alev yandı

Amasya’nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 90 tonluk saman alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 23:19:00 - 2023-02-26 23:20:08

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Karasu köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Koyuncu ailesine ait besi ahırının yakınındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle saman balyalarına sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürmeye başladı. Çalışmalara Suluova Belediyesine ait iş makineleri ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Alevler bir saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangından can kaybı yaşanmazken yaklaşık 90 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ahır sahibi Rıza Koyuncu, yaklaşık 250 bin TL’lik zararlarının bulunduğunu açıkladı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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