9 yeni büyükelçiye görevleri tebliğ edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.
Buna göre yeni atanan büyükelçiler ve görev yerleri şu şekilde...
- Slovakya Nezdinde Bratislava Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral
- Moritanya Nezdinde Nuakşot Büyükelçiliği'ne Burhan Köroğlu
- Türkmenistan Nezdinde Aşkabat Büyükelçiliği'ne Ahmet Demirok
- Belarus Nezdinde Minsk Büyükelçiliği'ne Cem Işık
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- Suudi Arabistan Nezdinde Riyad Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler
- Gabon Nezdinde Librevil Büyükelçiliği'ne Can İncesu
- Uruguay Nezdinde Montevideo Büyükelçiliği'ne Tunca Özçuhadar
- Eritre Nezdinde Asmara Büyükelçiliği'ne Mehmet Küçüksakallı
- Kuzey Makedonya Nezdinde Üsküp Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.
Görev tebligatlarını aldılar
Atamaları gerçekleştirilen büyükelçiler görev tebligatlarını aldı.
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