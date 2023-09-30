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Gündem 9 yeni büyükelçiye görevleri tebliğ edildi
Gündem

9 yeni büyükelçiye görevleri tebliğ edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-30 21:49:00 -
9 yeni büyükelçiye görevleri tebliğ edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Buna göre yeni atanan büyükelçiler ve görev yerleri şu şekilde...

- Slovakya Nezdinde Bratislava Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral

- Moritanya Nezdinde Nuakşot Büyükelçiliği'ne Burhan Köroğlu

- Türkmenistan Nezdinde Aşkabat Büyükelçiliği'ne Ahmet Demirok

- Belarus Nezdinde Minsk Büyükelçiliği'ne Cem Işık
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- Suudi Arabistan Nezdinde Riyad Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler

- Gabon Nezdinde Librevil Büyükelçiliği'ne Can İncesu

- Uruguay Nezdinde Montevideo Büyükelçiliği'ne Tunca Özçuhadar

- Eritre Nezdinde Asmara Büyükelçiliği'ne Mehmet Küçüksakallı

- Kuzey Makedonya Nezdinde Üsküp Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.

Görev tebligatlarını aldılar

Atamaları gerçekleştirilen büyükelçiler görev tebligatlarını aldı.

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Bu kez Hakan Fidan yaptı Erdoğan’ın izinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bakanlar Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağını kaldırdı.

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